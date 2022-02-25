Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendilerini içtenlikle mutlu ettiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN'DA BÜYÜK SAYGI KAZANDI

Aliyev, iki ülkenin birliği ve müttefikliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve toprakların kurtarılmasına verdiği destekler nedeniyle Erdoğan'ın Azerbaycan'da büyük saygı kazandığını kaydetti.

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İki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Aliyev mesajında, "Bu belge Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birliklerimizi ve verimli faaliyetlerimizi ortak çabalarımızla daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Aliyev’den Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde önemli mesajlar: Müdahale ederseniz Türkiye'yi göreceksiniz

OYNAT 02:11 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin füzeli saldırısına uğrayan Gence'de füzenin düştüğü yere inşa edilecek Gence Anıt Kompleksi'nin temelini attı. Temel atma töreninden sonra açıklamalarda bulunan Aliyev, 'Bölgemizde Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz. Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan için potansiyel bir tehdit haline gelmesine asla izin veremeyiz. Eğer görürsek, orada yok ederiz. Bunu herkes bilmeli.' dedi. BiP'te paylaş

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