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POLİTİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana doğum günü mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendilerini içtenlikle mutlu ettiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN'DA BÜYÜK SAYGI KAZANDI

Aliyev, iki ülkenin birliği ve müttefikliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve toprakların kurtarılmasına verdiği destekler nedeniyle Erdoğan'ın Azerbaycan'da büyük saygı kazandığını kaydetti.

İki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Aliyev mesajında, "Bu belge Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birliklerimizi ve verimli faaliyetlerimizi ortak çabalarımızla daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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