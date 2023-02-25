Azerbaycan'da kurulan Kardeş Yardımı Platformu afet bölgesine yardımlarını sürdürüyor

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan şiddetli depremlerin ardından büyük bir yardım seferberliği başlatıldı. Bu sürece kayıtsız kalmayan kardeş ülke Azerbaycan, ilk andan itibaren arama kurtarma ekiplerini seferber ederken bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için harekete geçti. Azerbaycan devleti ve halkının büyük bir dayanışma gösterdiği bu zorlu süreçte Azerbaycan iş dünyası da oluşturduğu Kardeş Yardımı Platformu ile afet bölgesine yardım için kolları sıvadı.





Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu (ASK), MÜSİAD Azerbaycan, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Gençliğe Yardım Vakfı, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpleri Birliği (KOBSKA), Azerbaycan Gıda ve İçecek Sanayicileri Derneği (AQİSA), Türkiye Üniversitesi Mezunları Birliği (TUMİB), Azerbaycan Eczacılar Kulübü Birliği, Modern Kalkınma Birliği, Türkiye Mezunları Aydınlar ve İş Adamları Platformu, Terhis Olunmuş Askerlerin Gençleri Aydınlatma Sosyal Birliği tarafından kurulan platform yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor.

Azerbaycan'dan 183 konteyner ev yola çıktı

Sosyal medya hesabından Azerbaycan'dan gelen yardımlara ve mevcut çalışmalara ilişkin bilgi paylaşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye'ye 183 konteyner ev gönderildiğini belirterek, kalan 9 konteynerin de Kardeş Yardımı Platformu aracılığıyla yola çıkarıldığını söyledi.

Bağcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"Kardeş Azerbaycan'dan icra makamlarınca temin edilen toplam 183 konteyner evden kalan 9 konteynerin gümrük işlemleri tamamlanmış Türk ve Azerbaycanlı iş insanları ve STK’lardan müteşekkil Qardaş Kömeyi (Yardımı) Platformu aracılığıyla yola çıkarılmıştır."





MÜSİAD Azerbaycan, 15 tırın daha yola çıktığını duyurdu

Bununla birlikte Kardeş Yardımı Platformu içerisinde yer alan MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Azerbaycan'dan gelen 15 tırın daha Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşad Cabirli yaptığı açıklamada, 300 ton gıda maddesi yüklü 15 tırın afet bölgesine gönderildiğini belirtti.

Cabirli yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İcra Makamları tarafından sağlanan ev tipi konteynerların yanı sıra 300 ton gıda maddesi yüklü 15 tır Kardeş Yardımı Platformu aracılığıyla Türkiye'ye gönderildi. Kardeş Yardımı Platformu'nu hem iş dünyası temsilciliklerimiz hem de iş insanlarımız bireysel olarak destekliyor ve inşallah bu destek devam edecek. Herkes imkanları doğrultusunda elini taşın altına koyuyor. Allah hepsinden razı olsun."



