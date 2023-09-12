İBB Başkanı İmamoğlu, bir gazetecinin sorduğu ‘Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki son 3 programına davet edilmediniz mi?’ sorusu üzerine; ‘Bu sorunun muhatabı ben değilim, bilgi sahibi değilim’ ifadeleri ile programlardan haberi olmadığını iddia ederek topu organizasyonları yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na attı.Açıklamanın ardından ulaştığımız CHP yetkilileri, sadece İmamoğlu’nun değil hiç kimsenin özel olarak davet edilmediğini söyledi. CHP’li yetkili “Bizim kendi aramızda kurduğumuz bir haberleşme grubumuz var. İstanbul’da bulunan başta belediye başkanı olmak üzere, partinin sorumluları bu guruba dahildir. Genel Başkan herhangi bir program için İstanbul’a geldiğinde buradan, bu grup üzerinden duyuru yapılır. Genel Başkan daha havalimanındayken karşılama yapılır. Ne daveti bekliyor? Bunun için kimse davet edilmez. Mazereti olan durumu bildirir ve programa katılmayabilir” dedi. İmamoğlu’nun açıklamasına bir anlam veremediğini söyleyen yetkili “Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde bir düğün törenine katıldı. Yaklaşık iki hafta önce. Beylikdüzü demek bir yerde İmamoğlu demek. Kemal Bey bir yerde Ekrem Bey’in evine gitmiş gibi. Ancak ev sahibi yoktu o nikah töreninde. Kemal Bey’in katıldığı düğünün nikahını bile kıymadı. Bu davranışı anlamlandırmak bile zor geliyor” dedi.