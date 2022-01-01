Babasını motosikletten düşürdü: İki kilometre ileride kamyona çarptı

Denizli'deki kaza, saat 01.00 sıralarında Akhan Mahallesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan İ., hareket halindeyken 20 ABU 753 plakalı motosikletinin önünü kaldırdı. Bu sırada arkasında yolculuk yapan babası Turgut İ. dengesini kaybedip düştü. Babasının düştüğünü fark etmeyen İ., yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Tuncay K. yönetimindeki 20 P 1118 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan İ.'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Turgut İ. ise, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.'nin sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.
Gökhan İ.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kamyon şoförünün ifadesine başvurdu.