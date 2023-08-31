Babasının vasiyetiydi: Fatiha okuyan her çocuğa bedava

Rize’de dondurmacılık yapan Abdurrahman Şen, 28 Haziran 2023 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine oğlu Yuşa Şen de babasının vasiyeti üzerine bir kampanya başlattı. Kampanyada çocukların ezbere Fatiha suresini okuması halinde onlara ödül olarak bedava dondurma vermeye başladı. Kampanyayı gören çocuklar ezberledikleri Fatiha suresini okuyarak dondurmalarını aldılar. Sureyi okuyamayan çocuklar ise bir dahaki sefere ezberlemesi şartıyla dondurmalarını aldı.

“Hem babamın ruhu için hem de çocukların gönlünü kazanmak için dondurma dağıtıyoruz”

Babasının vasiyetini yerine getirmek için çocuklara bedava dondurma dağıttıklarını ifade eden Yuşa Şen, “Hava sıcak diye çocuklara dondurma dağıtıyoruz. Hem de benim babamın ruhu için dağıtıyorum. Bundan dolayı böyle bir kampanya başlattık. Tüm çocukları bekliyoruz. Fatiha’yı çocukların çoğu okuyor. Hepsinin maşallahı var. Hem babamın ruhu için hem de çocukların gönlünü kazanmak için dondurma dağıtıyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor. Allah razı olsun diyorlar. Buranın sahibi babamdı. Babam Kurban Bayramının ikinci günü vefat etti. Böyle bir vasiyeti vardı. Derdi ki çocuklar dondurma yesin, para almayın. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Babamın vasiyetiydi bunu biz de devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Abdurrahman Bey vefat ettiği için çocuklara böyle bir kampanya hazırlamak geldi içimizden”

İş yeri çalışanlarından Berat Kavşut ise "İşyerimizin sahibi olan Abdurrahman Bey vefat ettiği için çocuklara böyle bir kampanya hazırlamak geldi içimizden. Sıcak günlerde çocuklar sevinsin diye yaptık. Gelen çocukların yüzde 90’lık kısmı Fatiha’yı ve diğer sureleri biliyorlardı. Bilmeyenlere de yine de verdik. Bir dahaki sefere öğrenmeleri için. İşyerinin sahibinin babası çok merhametli ve vicdanlı bir insandı. Gördüğü her çocuğa her zaman hayır işi yapardı. Gerekirse süt, tereyağı ve dondurma verirdi. Harçlık bile vermişliği var” diye konuştu.

“Bu yazıyı görünce sevindik”

Yakup Karali isimli çocuk yazıyı görünce çok sevindiklerini kaydederek “Kampanyayı çok beğendik. Fatiha’yı okuduk. Bu yazıyı görünce sevindik. Rize’de havaların sıcak olduğu için. Diğer şehirlerde yağmur yağdı ama burası sıcak. Sevap işlemek için yapmışlar” dedi.

“Dondurma için mutlu olduk ama ağabeyin babası öldüğü için üzüldük”