Gündem Bacağına dolanan ipi fark etmeyen balıkçının kopan bacağı denizde kayboldu
KOCAELİ

Bacağına dolanan ipi fark etmeyen balıkçının kopan bacağı denizde kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden açılan balıkçı teknesindeki ağlar toplanırken Cüneyt Çetinkaya'nın bacağı ipe dolanarak koptu. Diz altından kopan bacağı bulamayan balıkçılar, sağlık ekiplerine haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

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Haber Merkezi DHA
Bacağına dolanan ipi fark etmeyen balıkçının kopan bacağı denizde kayboldu
Bacağına dolanan ipi farketmeyen balıkçının kopan bacağı denizde kayboldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden açılan balıkçı teknesindeki ağlar toplanırken Cüneyt Çetinkaya'nın bacağı ipe dolanarak koptu. Diz altından kopan bacağı bulamayan balıkçılar, sağlık ekiplerine haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

BACAĞINA DOLANAN İPİ FARKETMEDİ


Olay, sabah erken saatlerde Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi. Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi. Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü. Bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu
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Bitez sahilinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar bir çadırın yanında hareketsiz halde yatan şahıs gördü.
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Hareketsiz halde yatan şahsın yanına giden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederek polis ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri ölen şahsın Barış Türkoğlu (47) olduğunu tespit etti.
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Olay yeri ve savcının incelemelerinin ardından Türkoğlu'nun cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Öte yandan, sahilde ölü bulunan Türkoğlu'nun evsiz olduğu, uzun zamandır çadırda yaşadığı öğrenildi.
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Beraber yaşadığı köpeğinin ise çadırın yanında sahibini beklemesi dikkatlerden kaçmadı.
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Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahil kenarında kurulu bir çadırın yanında ceset görünce şok oldu.

Kıyafetleri ile denize girdi çıkartılınca başını zemine vurup ölmek istedi
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Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Ali Cengiz D.'nin kıyafetleri ile denize girdiğini görenler, durumdan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
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İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kıyıdan yürüyerek denize giren Ali Cengiz D.'yi, suya dalan polis çıkardı.
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AMBULANSTA KENDİSİNİ TOKATLADI<br>Bir banka alınan Ali Cengiz D.'nin üzerine battaniye örtüldü.
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Zaman zaman polislerden kurtulmak isteyen Ali Cengiz D., denize yönelince yakalanıp tekrar banka oturtuldu.
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Sık sık ölmek istediğini söyleyen Ali Cengiz D., bir süre sonra kendisini yere atarak, başını defalarca beton zemine vurdu.
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Polis tarafından yerden kaldırılan Ali Cengiz D., sağlık çalışanlarına teslim edildi.
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Ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başlayan Ali Cengiz D.'yi sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis ekibi alarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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Kıyafetleri ile denize girdi çıkartılınca başını zemine vurup ölmek istedi
Antalya'da kıyafetleriyle denize giren Ali Cengiz D. (37), polis tarafından çıkartıldı. Daha sonra başını beton zemine vurarak ölmek istediğini söyleyen Ali Cengiz D., ambulansla hastaneye götürüldü.


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