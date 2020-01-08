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POLİTİKA

BAE açık düşman

Ortadoğu’daki tüm terörist ve darbecilere kaynak sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’da da Hafter Terör Örgütü’nün en büyük destekçisi. BAE’nin Çin’den getirdiği SİHA, Trablus’ta 31 öğrenciyi katletti. BAE, Rusya’dan satın aldığı hava savunma sistemi Pantsir’le de Türk uçak ve İHA’larını vurmayı hedefliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Rus hava savunma sistemi Pantsir’lerle Türk uçak ve İHA’larını vurmayı hedefliyorlar.
Rus hava savunma sistemi Pantsir’lerle Türk uçak ve İHA’larını vurmayı hedefliyorlar.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya’da BM nezdinde meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) desteklemek üzere bölgeye intikal eden Türk askeri unsurlarına karşı Hafter’e desteğini artırıyor. Bölgede açık Türkiye düşmanlığı yapan BAE, Hafter’in arkasındaki en önemli güçlerden biri. BAE’nin Rusya’dan satın alıp Hafter’e tahsis ettiği hava savunma sistemi Pantsir S-1/SA-22 Greyhound, Türk hava unsurlarına karşı sıklıkla kullanılıyor. Türk İHA ve uçakları sisteme ‘düşman’ olarak tanımlanmış durumda. Rus Rostec şirketinin geçtiğimiz ay modernize ettiği BAE’ye ait Pantsir, 20 km uzaklıkta 30 bin feet irtifaya kadar aynı anda 4 hava vasıtasına angaje olabiliyor. Bölgedeki Bayraktar TB2’lerden birinin geçtiğimiz ay Trablus yakınlarında düşürülmesinde de Pantsir’in payı olduğu iddia edilmişti. BAE’nin elinde Pantsir sisteminden yaklaşık 50 adet bulunduğu belirtiliyor.

Hafter

BAE, Hafter güçlerinin sivilleri hedef alan İHA saldırılarının da arkasındaki güç. Mısır-Libya sınırındaki bir hava üssünü Mısır ile birlikte Hafter’e destek için kullanan BAE, bir süre önce satın aldığı Çin SİHA’sı Wing Loong II’yi Hafter’i tahsis etmişti. BAE, Çin SİHA’sıyla 5 Ocak akşamı Trablus güneyindeki bir askeri öğrenci yurduna saldırmış, içtima için avluda bulunan öğrencilerden 31’ini katletmişti. BAE, Hafter’e destek için Sudan ve Çad’dan getirilen milislerin masrafını da karşılarken, Rus paralı askerler konusunda da benzer durumun geçerli olduğu belirtiliyor. Hafter’i Türkiye’ye karşı sahada donatan BAE güçleri, Suudi Arabistan’la ortak hareket ederek bu savaş baronuna iletişim desteği de sağlıyor. Ankara’da CHP’nin meşrû UMH’ye karşı ‘daha makûl’ bulduğu terörist Hafter, televizyon yayını, gazete ve sosyal medya propagandası konusunda BAE ile Suud’dan destek alıyor. Böylelikle UMH’ye karşı küresel çapta yalan furyası yürütülüyor.

Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
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Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
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