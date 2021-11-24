BAE Prensi Muhammed bin Zayid bugün Türkiye'ye geliyor: Gündem ikili ticaret

Körfez ülkelerinden BAE ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiği, bugün Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Ankara ziyareti ile ileri bir aşamaya geçiyor. Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Bu ziyaret, aynı zamanda Al Nahyan ve Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önem taşıyor. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sonrası BAE'den Türkiye açıklaması

TİCARET DEVAM ETMİŞTİ

Ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ticari ve ekonomik iş birliği masadaki en önemli konu başlığı olacak. İki ülke arasında ilişkileri geliştiren ilk adım İran üzerinden ticaret yolunun açılması olmuştu. Bin Nahyan’ın çantasında özellikle iki ülke arasında açılması planlanan yeni ticaret koridoruyla birlikte BAE’li şirketlerin Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımların masada olması bekleniyor.

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BAE, ayrıca Türk savunma sanayii ürünleri ve şirketleri ile de yakından ilgileniyor. İki ülke arasında diplomasinin hiç olmadığı dönemlerde dahi ticari ilişkiler devam etmişti. BAE prensinin ziyareti iki ülke ilişkilerinde “yeni dönemin başlangıcı” olarak görülüyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki sorunlar da samimi ortamda masaya yatırılmış olacak.