Gündem Bağcılar Belediyesinden çocuklara ücretsiz yüzme kursu
İSTANBUL

Bağcılar Belediyesinden çocuklara ücretsiz yüzme kursu

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağcılar Belediyesi bünyesindeki havuzlarda yaz sezonu başladı. Belediyeye bağlı Barbaros, Demir-kapı, Göztepe, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Yüzyıl ve 15 Temmuz yüzme havuzlarında hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında 6-13 yaş grubu çocuklara ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılar Belediyesinden çocuklara ücretsiz yüzme kursu
Bağcılar Belediyesi bünyesindeki havuzlarda yaz sezonu başladı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağcılar Belediyesi bünyesindeki havuzlarda yaz sezonu başladı. Belediyeye bağlı Barbaros, Demikapı, Göztepe, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Yüzyıl ve 15 Temmuz yüzme havuzlarında hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında 6-13 yaş grubu çocuklara ücretsiz yüzme kursu veriliyor. Gerekli hijyen şartların sağlandığı havuzlarda uzman kadın ve erkek antrenörler tarafından temel yüzme bilgisi veriliyor.

Çocuklar, sıcak yaz günlerinin keyfini havuzlarda serinleyerek çıkarırken, arkadaşlarıyla da keyifli zaman geçiriyor. Çocukları yaz tatilini yüzerek değerlendirmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Su sporları çocuklarımız için çok önemli. Üstelik yüzmenin sadece fiziksel faydaları yok, psikolojik olarak da olduk-ça faydalı bir spor türü. Çocuklarımızı havuzlarımızdan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesinden özel çocukların ailelerine Boğaz turu
GÜNDEM
Bağcılar Belediyesinden özel çocukların ailelerine Boğaz turu
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.