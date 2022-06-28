Bağcılar Belediyesinden çocuklara ücretsiz yüzme kursu

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağcılar Belediyesi bünyesindeki havuzlarda yaz sezonu başladı. Belediyeye bağlı Barbaros, Demikapı, Göztepe, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Yüzyıl ve 15 Temmuz yüzme havuzlarında hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında 6-13 yaş grubu çocuklara ücretsiz yüzme kursu veriliyor. Gerekli hijyen şartların sağlandığı havuzlarda uzman kadın ve erkek antrenörler tarafından temel yüzme bilgisi veriliyor.

Çocuklar, sıcak yaz günlerinin keyfini havuzlarda serinleyerek çıkarırken, arkadaşlarıyla da keyifli zaman geçiriyor. Çocukları yaz tatilini yüzerek değerlendirmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Su sporları çocuklarımız için çok önemli. Üstelik yüzmenin sadece fiziksel faydaları yok, psikolojik olarak da olduk-ça faydalı bir spor türü. Çocuklarımızı havuzlarımızdan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

REKLAM