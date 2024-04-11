Bağcılar'da çocuklara özel 'bayram' eğlencesi

“Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bağcılar Belediyesi olarak bu sene farklı bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Bayramlaşmamızı yaklaşık 11 gibi vatandaşlarımızla gerçekleştirdik. Burada da Ramazan etkinlik alanımızı bu sene güzel bir platoyla şenlendirdik. Vatandaşlarımızla beraber Ramazan'ı tam anlamıyla idrak edebilmemiz adına güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Birçok etkinliği burada vatandaşlarımızla buluşturma imkanına sahip olduk. Burada işin öznesinde aslında çocuklar vardı. Çocuklara o eski Ramazanları yaşatma duygusu söz konusuydu. En son çocuklarla buluşmamızda bayramlaşmadan bahsettim. O ara eşim Nihal Hanım'ın da bir önerisiyle çocuklara özel bir bayramlaşma yapalım fikri ortaya çıktı. Orada da müjdemizi yaptık. Bugün de hem Hacivat Karagöz oyunlarımızla hem aynı zamanda konserimizde hem çok farklı etkinliklerimizle de çocuklarımızla çocuklara özel bir bayramlaşma etkinliğinde buluştuk”