Bağcılar’da 'Ramazan’ın On Beşi' coşkusu

Bayburt’a özgü olan ve asırlardır yapılan “Ramazan’ın On Beşi” geleneği, coşkuyla sürdürülüyor. Soğuk havaya rağmen evlerinden çıkan çocuklar, vatandaşların kapılarını çalarak hem Ramazan sevincini paylaşıyor hem de kendileri için hazırlanan hediyeleri topluyor.

Hem gündüz hem akşam gerçekleştirildi

Bayburt’ta Ramazan ayının 14’üncü gününü 15’ine bağlayan gecede yaşatılan asırlık “Ramazan’ın On Beşi” geleneğinin bu yıl İstanbul’daki adresi Bağcılar oldu. Etkinlik, Bağcılar Belediyesi ile Bayburt Kültür ve Yardımı Derneği tarafından ortaklaşa hem gündüz hem de akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Çocuklara hediyeler verildi

Güneşli Meydanı’nda bir araya gelen belediye yetkilileri ve dernek yöneticileri, trafiğe kapalı olan Kirazlı Caddesi üzerinde yürüyerek çocuklara içinde çikolata, şeker, Ramazan manisi ve oyuncak olan paketlerden dağıttı. Hediyeleri alan çocukların hem yüzü güldü hem de Ramazan ayının dayanışma ruhu bir kez daha hissedildi. İftardan sonra ise aynı görüntü Bağcılar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın önünde sahnelendi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, aldıkları hediyeler karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

"Çok güzel bir program oldu"