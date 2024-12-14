Bağlantıları tek tek çözülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanması delegesi olduğu belirlendi.





KANDİL’E GİDİP GELMİŞ

Şüphelilerden K.Ş’nin HDK binasında ele geçirilen dokümanlarda delege olarak adının geçtiği ve Ahmet Özer’de 28 Aralık 2022 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında 7 ayrı görüşmede toplam 763 saniye iletişim kurduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.Ç’nin, HDK delege listesinde adının geçtiği, hakkında “KCK Türkiye yapılanması siyasal alan merkezine bağlı olarak örgütsel çalışma yaptığı, BDP ve HDP parti meclisinde faaliyet yürüttüğü, legal ve illegal yollardan çok defa Kandil’e giderek KCK sözde liderleriyle görüşmeler yaptığı” şeklinde beyanlar bulunduğu belirtildi.





HASİP KAPLAN’IN YEĞENİ DE YAKALANDI

Tutuklu Belediye Başkanı Özer’in, M,Ç ile 25 Haziran 2014 – 18 Eylül 2015 arasında 10 defa toplamda bin 841 saniye telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Gözaltına alınanlardan F.K’nın eski HDP milletvekili Hasip Kaplan’ın yeğeni olduğu, Ahmet Özer’le 22 Haziran 2022–18 Ağustos 2023 arasında 26 kez ve toplam 43 dakika telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. F.K’nın 20 Aralık 2015 Şırnak İdil’de EYP hazırlarken meydana gelen patlamada ölen terörist Ömer G., Muhittin O. Ve Mehmet L.O. için düzenlenen sözde cenaze törenine katıldığı tespit edildi. F.K’nın 2014’teki Nevruz kutlamalarında da PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı da ortaya çıktı. F.K’nın işyerine ait banka hesabından Ahmet Özer’in banka hesabına 29 işlemde 482 bin 750 TL para gönderildiği de belirlendi.





BAZILARI ESKI EŞ BAŞKAN

Gözaltına alınan şüphelilerden F.D’nin HDP Mersin İl Eş Başkanı’yken 2018 seçimlerinde HDP Mersin milletvekili adayı olduğu, HDK dokümanlarından delege olarak yer aldığı, A.E’nin 2019 yerel seçimlerinde Akdeniz ilçesi HDP Belediye Başkan Adayı iken YSK tarafından reddedildiği ve HDK delegesi olduğu belirlendi. DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı olan R.A’da gözaltına alınanlar arasında. Şüphelilerden A.T’nin 2017 yılında eski Mersin Belediyesi Meclis Üyesi olduğu da tespit edildi. H.O’nun eski DBP Van İl Başkanı olduğu F.D’nin ise eski HDP Van İl Eş Başkanı olduğu öğrenildi.



