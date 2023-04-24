Bahçeli: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara karşı mücadele edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet meydanında 'Aziz milletim sıra sende' temalı seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Deprem bölgesinde 105 bin konutun inşasına başlanmıştır. İmanın olduğu yerde imkan da vardır ve ortadadır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Hayatını kaybetmiş insanlarımızı geri getiremezsek de onların anılarına saygı duymamız ve ailelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamamız mümkündür. Cumhur İttifakı'nın duruşu yerli ve millidir. Boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden hiç koşmayız. Yaptık mı adam gibi yaparız, milletimiz ne diyorsa onu söyler onu yaparız. Çünkü tarafımız Türkiye'dir çünkü tarafımız mazlum gönüllerdir.





Pek çok felaketle mücadele ettik. Yeri geldi yandık. Yeri geldi salgın hastalıklarla boğuştuk. Yeri geldi depremle sallandık. Yer geldi sel ve su taşkınlarına maruz kaldık. Hamdolsun tüm felaketlere karşı inançla mukavemet gösterdik. Hiçbirisine boyun eğmedik. Ülkemizin zora girmesine bıyık altından gülenlere bu suretle ganimet avcılığına, heves edenlere fırsat vermedik.





"14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştüreceğiz"

14 Mayıs 2023 tarihinde 28. dönem TBMM belli olacaktır. Kastamonulu kardeşlerim tertemiz iradeleri ile ülkemiz üzerinde takdirlerini kullanacaktır. Kastamonu eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bunlardan habersizdir.





"Terör örgütlerinin uzantısı olan partiler Kılıçdaroğlu ile yan yana"





Kılıçdaroğlu etnik ayrıştırmaya kalkışmıştır. PKK ile müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağını Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu ile iş birliği içerisindeler.





Ne kadar histerik tip varsa CHP'nin dibindedir. Sizlere soruyorum, haykırışınızla yedi düvele Kastamonu'nun mesajını ulaştırmanızı bekliyorum. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen iş birlikçilere karşı aynı saftayız. Sizler vereceğiniz oylarla Türkiye Yüzyılın sayfalarını açacaksınız.





Demokrasi ve vatandaşlık görevinizi yerine getirmek için sandığa gidecek misiniz?





Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' tepkisi: Etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu

Sonunun yaklaştığını anladı. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmektedir. Terörist Demirtaş'ı ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK ile müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıkçalayan iç işgal cephesi Kılıçdaroğlu ile emel ve eylem birlikteliği içindedir.



















