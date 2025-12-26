Bahçeli’den MYK üyesine klasik otomobil sürprizi: Ömürlük miras

Klasik otomobillere olan ilgisiyle bilinen Devlet Bahçeli, koleksiyonundaki 1958 model Ford Fairlane’i MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye etti. Teoman, aldığı kıymetli hediyeyi “çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en kıymetli miras” olarak nitelendirdi. Klasik otomobil Ankara’dan İstanbul’a götürülecek.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobillere olan ilgisi ve geniş koleksiyonuyla tanınıyor. Bahçeli, bu tutkusunu partilileriyle paylaşmaya devam ederek MYK Üyesi Gürkan Teoman’a büyük bir sürpriz yaptı.
"Çocuklarıma bırakacağım en kıymetli miras"
Bahçeli, koleksiyonunda yer alan 06 TC 0009 plakalı, 1958 model Ford Fairlane otomobilini Gürkan Teoman’a hediye etti. Sürpriz karşısında duygularını dile getiren Teoman, bu jesti "ömrünün en güzel hediyesi" olarak tanımladı.
"Bilge Liderime minnettarım. Çocuğuma, torunlarıma bırakacağım en anlamlı, en özel ve en güzel miras budur."
Otomobil İstanbul yolcusu
MHP Lideri Bahçeli’nin bu özel hediyesi, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından Gürkan Teoman’a teslim edildi. Teoman, teslimat sırasında Çeliker’e teşekkürlerini sunarken, klasik otomobilin Ankara’dan İstanbul’a götürüleceği bilgisini paylaştı.
Amerikan Otomotiv Kültürünün Simgesi: 1958 Ford Fairlane
Bahçeli’nin hediye ettiği araç, dönemin otomotiv dünyasında özel bir yere sahip. Ford Motor Company tarafından üretilen ve 1950'lerin Amerikan rüyasını temsil eden bu büyük sınıf otomobil, şu özellikleriyle dikkat çekiyor: