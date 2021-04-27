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Gündem Bahçeliden sözde Ermeni soykırımı propagandası yapan HDPye Çok sevdiğiniz Ermenistana gidin
POLİTİKA

Bahçeli'den sözde Ermeni soykırımı propagandası yapan HDP'ye: Çok sevdiğiniz Ermenistan'a gidin

HDP'nin sözde Ermeni soykırımına destek veren açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cevap verdi. HDP'nin kapatılması için yaptığı çağrıyı yineleyen Bahçeli, "Parti görünümlü kanlı şebeke acilen kapatılmalıdır. Milletimize soykırımcı diyen canilere Erivan’ın kapıları açıktır. Buyursunlar çok iyi bildikleri dağ yolundan Ermenistan’a iltica etsinler" dedi. İYİ Parti ve CHP'nin bu durum karşında sessiz kalmasına ilişkin ise "ASALA’nın çizgisindeler, Ermeni çetelerinin izindeler, PKK’nın dibindeler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden sözde Ermeni soykırımı propagandası yapan HDPye: Çok sevdiğiniz Ermenistana gidin
Devlet Bahçeli

Ermenilerin asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi araç olarak kullandığı sözde Ermeni soykırımına terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını yürüten HDP de destek çıkmıştı. HDP'nin sosyal medya hesabından 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir paylaşım yapılmıştı.

"Çok iyi bildiğiniz dağ yollarından Ermenistan'a iltica edin"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında HDP'nin bu paylaşımına sert sözlerle cevap verdi. HDP'nin kapatılması çağrısını yineleyen Bahçeli, şunları söyledi:

6-8 Ekim olayları ile ilgili 108 sanık için gün yüzünü haram edecek karar kısa sürede alınmalıdır. Bu parti görünümlü şebeke kapatılmalıdır. Bu canilere Erivan'ın kapıları açıktır. Paşinyan da istifa etmiştir. Buyursunlar çok iyi bildikleri dağ yollarından Ermenistan'a iltica etsinler.

"İYİ Parti ve CHP Ermeni çetelerinin izindedir"

Konuşmasında HDP'nin bu paylaşımı karşısında sessiz kalan CHP ve İYİ Parti'yi de eleştiren Bahçeli, "HDP’ye tepki gösteremeyen CHP’si, İP’i ve diğerleri ASALA’nın çizgisindedir, Ermeni çetelerinin izindedir, PKK’nın dibindedir" dedi.

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