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POLİTİKA

Bahçeli'den yeni yıl mesajı: '2023' Türkiye Yüzyılının önsözü olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, “2023, Türk ve Türkiye Yüzyılının önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, Lider Ülke Türkiye’nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden yeni yıl mesajı: 2023 Türkiye Yüzyılının önsözü olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MHP Lideri Bahçeli'nin mesajı şu şekilde:

"Uzun yıllara sari bir özlemin, on yıllar boyunca heyecanla beklenen tarihi bir eşiğin ifadesi, ilamı ve ibrası olan 2023 yılına taptaze ümitlerle ulaşmış bulunuyoruz. Ne mutlu bizlere ki, muhteşem bir mücadele şuuru ve kahramanlık gururuyla tezahür eden Türkiye Cumhuriyeti, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıl dönümüne erişmiş, 1923'ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir. Devletlerin kuruluş ve gelişim süreci usulen değil esasen incelendiğinde yüz yıllık bir sürenin elbette çok da kısa olmadığı takdir ve teyit edilecektir. Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2022 yılında hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuz ve istikrarsız bir görüntü vermiştir. Savaşlar, etnik gerilimler, mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, hâkimiyet mücadeleleri, ekonomik ve diplomatik şantajlar, gıda ve enerji darboğazları, insani ve vicdani krizler maalesef dünyayı deyim yerindeyse esaret altına almıştır.

Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmalar sadece bu ülkeyle sınırlı olmamış, menfi sonuçları itibariyle Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tesir etmediği alan neredeyse kalmamıştır. İnsanlık 2022 yılında da huzur ve güvenlik kayıplarından mülhem çok sancılı bir dönem yaşamış, bu kapsamda risk ve tehditlere mahkum olmuştur. KOVİD-19 salgınıyla birlikte daha da tırmanan sosyal, ekonomik, ticari ve siyasi gerginlikler bir yanda yeni dünya tahayyülüne ivme verirken, diğer yanda belirsizlikleri körüklemiş, öngörülemez bir gelecek bekleyişini tetiklemiştir. Umutla umutsuzluk arasında sıkışan bir dünya tablosu artık silik bir gölge değil, aleni ve alarm zillerini çalan bir gerçek halinde herkesin karşısındadır. Haricimizdeki bu gölgeli ve gergin olaylar zinciri vasat buluyorken Türkiye müstesna atılımlarıyla, siyasi istikrarıyla, diri mücadelesiyle, parlak dirayetiyle, başkent Ankara'nın vizyonunu Kızılelma ülküsüyle kavrayan politikalarıyla kutup yıldızı gibi parlamıştır. 2023 yılıyla ilişkili milli hedef haline gelen "Lider Ülke Türkiye" tasavvuruna geride kalan yıl içinde kuvvetli adımlarla biraz daha yaklaşılmış, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına muazzam ve muktedir bir geçişin temelleri milli birlik ve dayanışma bilinciyle atılmıştır.

Artık Türkiye çok daha güçlü bir seviyeye yükselmiştir. Söz dinleyen değil, söz geçiren ve sözünü dinleten; yeri geldiğinde yumuşak gücünü, yeri geldiğinde de caydırıcı vasfını kullanan bir ülke mertebesine çıkmanın haklı gururunu vicdan sahibi her insanımız yaşar hale gelmiştir. 2023, Türk ve Türkiye Yüzyılının önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, Lider Ülke Türkiye'nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir. İnancımızın kaynağı, irademizin kararı, dünyayı Türkçe okuma isteğimizin kararlılığı şüphesiz bu şekilde vasat ve varlık bulacaktır. 2023 yılı, Cumhuriyet'in kuruluş namusunun her manadaki müdafaasını millet iradesiyle pekiştirip cumhurun müstesna zaferiyle perçinleyecektir. 2023 ve müteakip yıllar Türkiye'nin şahlanışına, zulme yandaşlık edenlerin dağılmasına, zillete düşenlerin dağınıklığına mutlaka sahne olacaktır. Türk milleti varlığına çok güçlü şekilde sahip çıkacaktır. Türk milleti istiklaline ve istikbaline sonuna kadar destek verecektir. 1923'e gelesiye kadar Türkiye'nin karşısında belirmiş ve bilenmiş odaklar nasıl kaybetmişse, 2023'te de kötü emelli iç ve dış çevreler, zillet ve ziyan olmuş siyaset zihniyetleri aynı şekilde kaybedeceklerdir. 2023'ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

Demokrasi 2023'ün yol haritasını net olarak çizecek, millet iradesi kararını tayin edecek, zafer Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının hanesine yazılacaktır. 2022 ve önceki senelerin tecrübesiyle 2023'ün ana çatısı örülecektir. Milli birlik ve kardeşlik bağları, devlet ve millet kaynaşması, siyasi ve ekonomik diriliş kararlılığı, cumhurla Cumhuriyet'in kucaklayıcı karakteri önümüzdeki yeni yüzyılın mukavemet kudreti olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıldönümünü bahtiyarlıkla kutluyor, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum. Büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin; kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi bahusus paylaşıyorum. Unutulmasın ki, 2023'ün giriş kapısı Lider Ülke Türkiye'ye açılmaktadır. Yine unutulmasın ki, 2023'ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 milletimize verdiğimiz sözlerin miladıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 milletimize verdiğimiz sözlerin miladıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: '2022'de neler yaptık' diyerek tek tek paylaştı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: '2022'de neler yaptık' diyerek tek tek paylaştı

2022 yılında neler oldu?
FOTOĞRAF 30
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2022 yılında dünyada ve Türkiyede yaşananlar şöyle:
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OCAK11 Ocak 11 Ocak 2022 tarihinde Konyasporda forma giyen milli futbolcumuz Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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14 OcakMilli imkânlarla üretilen Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete alındı.
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24 OcakYeşilçamın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girikin 29 Ocakta çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
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24 Ocakİstanbul’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Ana arterler ve otoban trafiğe kapandı. Binlerce araç yolda kaldı.
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ŞUBAT3 ŞubatIsparta’da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. 113 bin abone elektriksiz kaldı. Sorun 4 gün sürdü.11 ŞubatYükseköğretim Sınavı’nda tercih için gereken baraj puanı uygulaması kaldırıldı.12 ŞubatCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun davetiyle altı muhalefet partisi genel başkanı ilk kez bir araya geldi.
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24 ŞubatRusya Ukrayna’ya operasyon başlattı. 14 milyon kişi göç etti, 17 bin sivil öldü. Savaş hâlâ sürüyor.
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MART2 MartAçık havada maske kullanımı ve HES kodu uygulaması kaldırıldı.9 Martİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.14 MartProf. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Macar Prof. Dr. Katalin Kariko, tıp dünyasının en prestijli ödülünü aldı.18 Mart1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde törenle açıldı.
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NİSAN6 NisanSeçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.18 NisanTSK Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı.25 NisanOsman Kavala’ya, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet verildi.
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MAYIS12 MayısYargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.18 MayısRusya Ukrayna’ya saldırınca Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üye olabilmek için resmen başvurdu.22 Mayıs2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Vakıfbank 5. Avrupa şampiyonluğunu aldı.25 Mayısİsrail-Türkiye arasında 15 yıl sonra ilk kez Dışişleri Bakanı seviyesinde görüşme gerçekleştirildi.
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HAZİRAN2 HaziranOtoyollarda otomobiller için hız sınırı yükseltildi.8 HaziranKonutlarda 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde zam oranı yüzde 25’le sınırlandırıldı.
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25 HaziranKastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce’de etkili olan yağış nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.28 HaziranMadrid’deki NATO Zirvesi’nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalandı.30 HaziranAsgari ücret, yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
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28 HarizanTürk sinemasında birçok unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 28 Haziranda 85 yaşında hayatını kaybetti.
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TEMMUZ8 TemmuzJaponya’da eski başbakan Şinzo Abe seçim kampanyası sırasında suikasta kurban gitti.13 TemmuzDatça’da çıkan yangın iki günde söndürüldü. 700 hektar orman ve tarım arazisi yandı.17 TemmuzHollywood’da 2004 yılında nişanı atan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 18 yıl sonra evlendi.
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18 TemmuzÖğrenci kredi geri ödemelerinin sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararlaştırıldı.22 TemmuzTürkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında, tahıl koridoru anlaşması imzalandı.
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AĞUSTOS1 AğustosCumhurbaşkanı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattı.2 Ağustos2022-KPSS ile Eğitim Bilimleri Sınavı’ndaki sorular yüzünden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı.30 AğustosKırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandı.
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EYLÜL2 EylülNecip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalandı.
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8 Eylülİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında “yaşlılık nedeniyle” hayatını kaybetti. 73 yaşındaki oğlu Charles tahta çıktı.
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16 Eylülİran’da “başörtü” yüzünden gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin can vermesi protesto dalgası yarattı.
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EKİM14 EkimBartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetti.
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25 Ekimduayen spiker Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti.
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26 EkimTürk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “terör propagandası”ndan gözaltına alındı.27 EkimElon Musk, Twitter’i 44 milyar dolara satın aldı.
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29 EkimGemlik Kampüsü’nde Togg’un ilk aracı için banttan indirme töreni düzenlendi.
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KASIM9 KasımBitlis’te sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu kuduz olan Mustafa Erçetin (10)yaşamını yitirdi.13 Kasımİstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.
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21 KasımPKKYPG, Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine 10 havanroket saldırısı düzenledi. Roketler, bir okul ve iki eve isabet etti, beş yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
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ARALIK14 AralıkİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.18 AralıkKatar’da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin şampiyon oldu.
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22 AralıkAsgari ücret 2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlendi.
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21 AralıkBir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti.
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28 AralıkEYT’de yaş sınırı kaldırıldı, vatandaşlar SGK’lara akın etti.
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29 AralıkBir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören Brezilyalı futbol efsanesi Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.
2022 yılında neler oldu?
Türkiye ve dünyada 2022 yılı açısından çok hareketli olaylara gebe oldu. Pandemi nedeniyle kısıtlamalarla geçen iki yılın ardından Kovid-19 önlemlerinin kaldırıldığı yıl olan 2022 yılına Rusya-Ukrayna savaşı damga vurdu. Yerli ve milli otomobil Togg'un banttan indirilmesi de bu yılık “ilk”leri arasında yer aldı.


Yapan ücretsiz binecek

Yapan ücretsiz binecek

​İstanbulkart kullananlar için son gün.
Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a imza attı.
Hedeflerimizden geri adım atmadık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı.

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'a konuk oldu.

Gündeme damga vuran olaylar...

Meteoroloji il il uyardı.

​Kılıçdaroğlu'na anayasa çağrısı​.

'2022'de neler yaptık' diyerek tek tek paylaştı.

​EYT başvurusu için geceden sıraya girdiler.

​Ahlatlıbel zirvesinde Akşener ikna mı oldu?

​Gençlere istihdam kapısı olacak.

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