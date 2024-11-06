Bahçelievler'de okul yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bahçelievler'de bir özel okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın iç kısmına da sirayet eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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