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Bahçeli’nin çağrısı ayrı anayasa çalışması ayrı

Bahçeli’nin çağrısı ayrı anayasa çalışması ayrı

Uğur Duyan
04:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısının Anayasa değişikliği ile ilişkilendirilmesini eleştirdi. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın böyle spekülatif faaliyetlerde bulunmayacağını ifade eden Elitaş, “Ona buna elma şekeri göstererek, ‘Gel sana şunu vereyim, şu Anayasa’yı değiştir’ moduna girmez. ‘Önce ülkem’ der, ona göre hareket eder” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısının Anayasa değişikliği ile ilişkilendirilmesini eleştirdi. Elitaş, “Bu söylemi birilerinin farklı noktalara çekerek siyasi rant elde etmeleri milli bir duruş şekli değildir. Türkiye'nin huzuru için söylenen bir söz olarak değerlendirmek herkes için önemlidir” dedi.Euronews Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Elitaş, DEM Parti ile İmralı görüşmesinde muhatabın devlet olduğunu, sürecin hangi aşamada olduğunu bilmediğini söyledi: Elitaş şöyle konuştu: “Ancak Bahçeli’nin ilk çağrısına, hem dağdaki baronlardan hem Türkiye'deki DEM Parti’den aynı paralelde bir açıklama olduğunu gördük. Onlar İmralı’dakini tamamen dışlamış. O bu eylemlerin dışında diye. Terör eylemlerinin faaliyetlerinin devam edeceği yönünde bir mesaj iletmeye çalıştılar.”


CUMHUR İTTİFAKI 'ÖNCE ÜLKEM' DER

Mustafa Elitaş, Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrılarının DEM Parti ile birlikte Anayasayı Meclis'ten geçirme pazarlığı olduğu iddialarını ise kesin bir dille reddetti: “AK Parti ve Cumhur İttifakı böyle spekülatif faaliyetlerde bulunmaz. Ona buna elma şekeri göstererek, ‘Gel sana şunu vereyim, bunu yapayım, şu Anayasa’yı değiştir, Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kere daha seçtireyim’ moduna girmez. ‘Önce ülkem’ der, ona göre hareket eder. Ülkenin menfaati neyse onun ilgili gayretlerini ortaya koyar ve yapar.”


Yılmaz Tunç

Cezalar artık daha caydırıcı

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumda bulundu. Tunç, reformlara devam ettiklerini ve bilim komisyonlarının yürüttüğü çalışmaları kısa sürede Meclis'e getireceklerini ifade etti. Cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma zorunluluğu üzerinde çalıştıklarını bildiren Tunç, "Toplumsal huzurun korunması için bazı suçların cezalarını artırdık" dedi. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu madde imal ve ithali, hırsızlık suçlarının cezalarının artırıldığını belirten Tunç, kadına karşı işlenen şiddet suçlarında da değişiklikler yapıldığını belirtti.



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