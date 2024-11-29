Bahçeli’nin çağrısı ayrı anayasa çalışması ayrı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısının Anayasa değişikliği ile ilişkilendirilmesini eleştirdi. Elitaş, “Bu söylemi birilerinin farklı noktalara çekerek siyasi rant elde etmeleri milli bir duruş şekli değildir. Türkiye'nin huzuru için söylenen bir söz olarak değerlendirmek herkes için önemlidir” dedi.Euronews Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Elitaş, DEM Parti ile İmralı görüşmesinde muhatabın devlet olduğunu, sürecin hangi aşamada olduğunu bilmediğini söyledi: Elitaş şöyle konuştu: “Ancak Bahçeli’nin ilk çağrısına, hem dağdaki baronlardan hem Türkiye'deki DEM Parti’den aynı paralelde bir açıklama olduğunu gördük. Onlar İmralı’dakini tamamen dışlamış. O bu eylemlerin dışında diye. Terör eylemlerinin faaliyetlerinin devam edeceği yönünde bir mesaj iletmeye çalıştılar.”