Bahçeşehir Koleji’nden yapay zeka çıkarması

Yapay zekanın uygulamadaki durumlarına odaklanıldığı, yapay zeka çözümlemeleri ve ağ iletişim ve iş geliştirme fırsatlarının sunulduğu konferansa, dünya yapay zeka piyasasını elinde tutan firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 250 konuşmacı katıldı. Konferansın, Türkiye’den tek konuşmacı ise BAU Global Başkanı Enver Yücel oldu.

Enver Yücel

Eğitim sektörünün geleneksel bir yapıda olduğunu ifade eden Yücel, kürsü konuşmasında şunları söyledi: “Öğretmene ve eğitimciye her zaman ihtiyaç vardır bu değişmemelidir. Eğitime yapay zekayı adapte etmek zorundayız. Eğer bu sektörle uğraşan insanlar bunu değiştirirse işte o zaman eğitimde biz devrim yapmış oluruz. Çünkü, eski dünyanın anlayışıyla yeni dünyayı inşa edemeyiz. Ben bir eğitimciyim. 10 yıldır eğitimin kişiselleştirmesiyle ilgili grubum ve arkadaşlarım çalışıyor. Önemli mesafeler katettik. 2 yılda yapay zeka temelli öğretime geçtik. Bu sistem, öğrencilerin neden anlamadığını tespit edecek ve daha iyi anlayabilmeleri için onlara yanıtlar verecek durama gelecektir. Şuanda sadece ülkemiz Türkiye’de uygulanan sistemi, 6 ay zarfında bütün dünyaya açacağız.”

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