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EĞİTİM

Bahçeşehir ‘Metodbox’ı yapay zeka ile geliştirdi

Öncü eğitim modelleriyle Türkiye’de eğitime olan katkılarını dijital eğitimde de sürdüren Bahçeşehir Koleji bir ‘ilk’e imza attı. Yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu ‘Metodbox’ı geliştiren Bahçeşehir Koleji, uygulamayı tüm öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Koleji

Öğrenme sürecinin parmak izi kadar özel olduğu inancıyla yıllardır Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) ile öğrencilerine eksiksiz kazanım olanağı sunan Bahçeşehir Koleji, Metodbox uygulaması ile kişiye özgü öğrenimi geleceğe taşıyor. Metodbox’u Türkiye eğitim sektörüne kazandıran Bahçeşehir Koleji, bu yeni kişiye özgü dijital öğrenme platformunu Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsünde, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in de katıldığı bir lansman ile öğretmenlere, velilere ve basına detaylarıyla aktardı. Türkiye’de yapay zeka okuryazarlığı eğitimini uygulayan ilk K12 eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji, Metodbox ile öğrencilere; daha keyifli öğrenme süreci, öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına erişim olanağı ve derste edindiği öğrenimi pekiştirecek dijital içeriklere erişim sağlıyor.

Enver Yücel

ÖNCÜLÜK YAPIYORUZ

“Metodbox”ın tanıtım toplantısında konuşma yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Bahçeşehir Koleji, kodlama eğitimini Türkiye’de görünür hale getirmiş bir eğitim kurumudur. Şimdi kodlama eğitiminin neredeyse her okulda çocuklarımıza verilmesinde Bahçeşehir Kolejinin öncülüğü çok önemlidir. Şimdi eğitimde yapay zekanın öncülüğünü yapıyoruz. Yapay zeka insanların işlerini ellerinden alacak diye çekiniyorlar ancak bunun yersiz bir endişe olduğunu düşünüyorum. Ancak yapay zeka - insan iş birliği çok önemli. Metodbox, hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize yardımcı olacak. Öğretmenlerimize öğrencilerini daha iyi anlamaları için çok önemli veriler sunacak. Öğrencilerimize ise dijital bir mentor olarak hizmet verecek. Şimdi yapay zekanın eğitim alanında kullanılması konusunda öncülük yapıyoruz. Metodbox bu öncülüğümüzün ürünü. Bahçeşehir Koleji ayrıca Türkiye’de yapay zeka okuryazarlığı eğitimini K12 düzeyinde uygulayan ilk eğitim kurumudur” dedi.

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