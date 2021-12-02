Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı

Velat Kaval adlı teröristin HDP’li eski yönetici Ramazan Kaval’ın oğlu olduğu, abisinin ise operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Terörist, öldürülen abisinin cenazesinde resmini taşımış.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Müdürlüğü polisleri PKK’nın elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in koruması olan Velat Kaval adlı teröristi yakaladı. Teröristin HDP’li eski yönetici Ramazan Kaval’ın oğlu olduğu, Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı, 3 askerin şehit edilmesi saldırının faili olduğu tespit edildi.

BABANIN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Çocukları ve yakınları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya gönderilen ailelerden Celil Bektaş’ın “Oğlumu dağa kaçırdı” dediği HDP’li eski yönetici Ramazan Kaval’ı araştıran güvenlik güçleri terör örgütünün elebaşları Bahoz Erdal ve Rıza Altun’a uzanan ilişki ağını ortaya çıkardı. Kaval, 14 Mayıs 2019’da gözaltına alındı.

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Kaval’ın evinde çok sayıda örgüt dokümanı ele geçirildi. Bu sırada babasının polis tarafından gözaltına alınmasına engel olan Velat Kaval’ı araştıran polisler önemli bilgilere ulaştı.

2011’DE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli polislerin yaptığı çalışma sonrası Kaval’ın, 2011 yılında PKK’ya katıldığını, kod adının “Memed Amed” olduğu tespit edildi.

2015’te etkin pişmanlıktan faydalanarak teslim olduğu tespit edilen Kaval’ın Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı ve 3 askerin şehit edilmesi saldırının faili olduğu belirlendi. Teröristin, askerlerin şehit edilmesi olayının ardından örgüt tarafından ödüllendirildiği, PKK’nın elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in koruması yapıldığı ortaya çıktı. Tespitler sonrası gözaltına alınan terörist Velat Kaval tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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