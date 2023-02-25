Bakan Akar duyurdu: 302 km'lik alan teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Kilis'e giderek incelemelerine devam etti.
Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına giden Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının, karargah ve birliklerinin ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, Mehmetçiğin terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirtti.
40 binden fazla asker uzman ve teknik personel görev yapıyor
Deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını aktaran Akar, 29 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu teknik personel dahil 2 bin 368 arama kurtarma personelinin 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını, 2 bin 457 vatandaşın cenazesine ulaştığını belirtti.
Mehmetçik yaraların sarılması için seferber
Tüm bu çalışmaların yanı sıra terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak alaka menfaatlerin korunması için gerçekleştirilen faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Akar, yaraların sarılması, acıların hafifletilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarını seferber ettiğini, gece-gündüz çalıştığını aktardı.
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Sözlerinin sonunda asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa ile tüm millete başsağlığı dileklerini yineleyen Akar, şunları kaydetti: