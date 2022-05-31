Bakan Akar: TSK her türlü göreve hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde olası operasyonla ilgili sinyaller verdi. Akar yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı: Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir.

'PKK ve YPG arasında fark yok'

(Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde yeni tüneller kazdığı iddiası) Herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı. PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını defalarca ifade etmemize rağmen maalesef hala bazılarının bunu anlamamakta ısrar ettiğini görüyoruz.

REKLAM

Türkiye-BAE ilişkileri

Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında önemli, olumlu gelişmeler bekliyoruz. Yapacağımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil bölge barışı, huzuru ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz.