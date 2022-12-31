Bakan Akar ve komutanlar Bayraktar KIZILELMA'yı inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim nereye varacağımızın farkında değildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim imam hatipteki hocam 'Siz ölü yıkamak için mi buraya geldiniz' diyordu. Bizim nereye varacağımızın farkında değildi. Elhamdülillah nereden nereye? İlahiyat fakültesi kapılarındaki zincirlerin kırılması çok partili hayata geçmekle mümkün oldu.' dedi.





