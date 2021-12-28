Gündem Bakan Akar Yunanistanın silahlanma çabası beyhude bir girişim
POLİTİKA

Bakan Akar: Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Borsa Hersek ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın silahlanma çabasıonın beyhude bir girişim olduğunu belirten Bakan Akar, "Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiye'ye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Akar: Yunanistanın silahlanma çabası beyhude bir girişim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Borsa Hersek ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bosna Hersek'i bir bütün olarak ele alıyoruz. Bütünlüğü ve istikrarı için bize ne düştüyse yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak görüşlerimizi paylaştık. İstenirse Türkiye, Bosna Hersek'te arabuluculuk yapabilir. Sabah saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret ettik. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Kosova'ya hareket edeceğiz.

RUSYA-UKRAYNA İLİŞKİLERİ

Gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim dileğimiz barış ve istikrarın devam etmesi. Türkiye baştan veri istikrardan yana.

TÜRKİYE- YUNANİSTAN GERİLİMİ

Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiye'ye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim.

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz
DÜNYA
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Bakan Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi: Beyhude bir gayrettir
GÜNDEM
Bakan Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi: Beyhude bir gayrettir

Yumruğu mermi gücüyle eş değer

Yumruğu mermi gücüyle eş değer

Dünyanın en korkutucu hayvanları arasında
Yutmadığım için şükrediyorum

'Yutmadığım
için şükrediyorum'

​Ekmeğin içinden çıktı: Aldığı cevapla şaşkınlığı daha da arttı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu.

Sibirya'dan farksız

Sibirya'dan farksız

​Her yer buz tuttu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.