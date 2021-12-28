Bakan Akar: Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Borsa Hersek ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bosna Hersek'i bir bütün olarak ele alıyoruz. Bütünlüğü ve istikrarı için bize ne düştüyse yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak görüşlerimizi paylaştık. İstenirse Türkiye, Bosna Hersek'te arabuluculuk yapabilir. Sabah saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret ettik. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Kosova'ya hareket edeceğiz.

RUSYA-UKRAYNA İLİŞKİLERİ

Gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim dileğimiz barış ve istikrarın devam etmesi. Türkiye baştan veri istikrardan yana.

TÜRKİYE- YUNANİSTAN GERİLİMİ

Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiye'ye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim.

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DÜNYA Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz