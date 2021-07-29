Bakan Bekir Pakdemirli: Manavgat Devlet Hastanesi hizmet vermeye devam ediyor

Manavgat'ta evi küle dönen kadının yürek yakan feryadı: Böyle acı mı olur Allah'ım

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım Böyle acı mı olur Allah'ım Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız Hiçbir şeyimiz kalmadı' dedi.