Bakan Bekir Pakdemirli: Manavgat Devlet Hastanesi hizmet vermeye devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat'taki yangına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Manavgat Devlet Hastanesi'nin, yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirten Pakdemirli, şunları aktardı:
Hizmetine devam etmektedir. Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir.
GÜNDEM
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde de orman yangını çıktı
GÜNDEM
Marmaris'te korkutan yangın
OYNAT 00:59
Manavgat'ın ardından Marmaris'te de yangın çıktı
Antalya'da Manavgat'tan sonra bir yangın da Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıktı. Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
OYNAT 02:12
Manvgat'taki yangında çiftliği yandığı için feryat eden Tuğba Özay felç geçirdi
Antalya Manavgat'ta çiftliği yanan eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarına boğuldu.
Felç geçiren Özay hastanede tedavi altına alındı.
OYNAT 00:59
Manavgat'ta yangının küle çevirdiği Oymapınar köyü havadan görüntülendi
Antalya'da dün başlayan yangın bir çok evi küle çevirdi. Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar köyünde alevlere teslim olan evler havadan böyle görüntülendi.
OYNAT 00:28
Canlı yayında faciadan dönüldü: Yangın bölgesinde yayın yapan muhabirin zor anları kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik verilemezken, iş makineleri yandı, mezarlıklar harap oldu.
Büyük hasara yol açan yangın sırasında canlı yayında büyük tehlike atlatıldı. DHA muhabiri Alparslan Çınar, canlı yanına bağlandığı sırada yangına ilişkin son durumu aktarırken yanlarından beton mikseri geçti. Bu sırada mikser yangın nedeniyle gevşeyen elektrik tellerine takıldı. Kopan teller, muhabir Çınar ve kameraman Burak Yalman'ın üzerine düştü. Durumu fark eden muhabir Çınar ve kameraman Yalman, refleksle tellerin arasından sıyrıldı. Ahşap direk diğer tarafa devrilirken, olası facianın eşiğinden dönüldü.
OYNAT 00:59
Manavgat'ta evi küle dönen kadının yürek yakan feryadı: Böyle acı mı olur Allah'ım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım Böyle acı mı olur Allah'ım Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız Hiçbir şeyimiz kalmadı' dedi.