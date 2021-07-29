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ANTALYA

Bakan Bekir Pakdemirli: Manavgat Devlet Hastanesi hizmet vermeye devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi'nin yangın nedeniyle tehlike altında olmadığını söyledi. Hastanenin hizmet vermeye devam ettiğini belirten Pakdemir'li, yoğun bakımda entübe durumda olan 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiği bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi AA
Bakan Bekir Pakdemirli: Manavgat Devlet Hastanesi hizmet vermeye devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (ortada)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat'taki yangına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Manavgat Devlet Hastanesi'nin, yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirten Pakdemirli, şunları aktardı:

Hizmetine devam etmektedir. Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir.

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