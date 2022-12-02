Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesinin ardından müzakere konusunda Türkiye'nin girişimleri devam ediyor.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, ilkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacaklarını ve bu konuda pes etmeyeceklerini söyledi.

"İSRAİL TUTUMUMUZUN DEĞİŞMEYECEĞİNİ BİLİYOR"

Çavuşoğlu: İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci hakkında "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’nin başarısı Avrupa’nın da başarısı olacaktır