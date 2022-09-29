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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla güç göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için daha fazla güç göndereceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşısına dünya dahi dikilse Kıbrıs'ta, Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını, hukuklarını korumaya devam edeceklerini ve bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, ortaya konulan "kara para aklama konusunda iş birliği yaptı, ödüllendirmek için yapıldı" söylemi karşısında görüşmelerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, "Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu" sorusunu yönelttiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Blinken'a, "Para verin. Severler. İhtiyaçları da vardır. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşılık veriyorsunuz" sorularını yönelttiğini söyledi.

"Silah olarak ne ihtiyacı varsa onları karşılayacağız"

ABD tarafının aldığı karara karşılık Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullandıklarını vurgulayarak, sahada ve masada güçlü olduklarının altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Kıbrıs Türklerine yönelik zulme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun, BM prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.


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