Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Cleverly ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bükreş’teki temaslarımıza Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile devam ettik. Ukrayna’daki son gelişmeler ile ekonomik ve savunma iş birliğimizi ele aldık” ifadelerini kullandı.
Bükreş’teki temaslarımıza Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile devam ettik. Ukrayna’daki son gelişmeler ile ekonomik ve savunma işbirliğimizi ele aldık.
Discussed recent developments in Ukraine & our economic/defence cooperation w/@JamesCleverly, UK Foreign Secretary. 🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/RllYrv3bzI
Bükreş’teki temaslarımıza Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile devam ettik. Ukrayna’daki son gelişmeler ile ekonomik ve savunma işbirliğimizi ele aldık.