Bakan Çavuşoğlu KKTC'de: Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ikinci gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir.

Kıbrıs'ta (doğal kaynakların) gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz.

"Federasyon için müzakere etmeyeceğiz"

Biz bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğiz. Gerekçeleriyle anlattık. 52 senedir olmadı, yarın olacağının garantisi de yok.

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Anastasiadis’in de iki devletli çözüm istediğini biliyorum. Uluslararası toplum da istemediğimiz bir şeyi dayatamaz.

"AB hep Rum tarafının hakkını savundu"

AB’nin gözlemci olabilmesi için adil olması gerekiyor. Hep Rum tarafının hakkını savundular. Türk tarafının hakkını ise yok saydılar. Taraf tutuyorlar.

Tatar: Türkiye bize güç katıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise şunları söyledi:

Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır.

Yolumuz doğru yoldur. Eğer bir netice alınmazsa, müzakereden kaçmayacağız Ancak söylediklerimizin de arkasındayız.