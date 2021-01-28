Türkiye'den gönderilen 20 bin doz Sinovac aşısı daha KKTC'ye ulaştırıldı

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi. Uçak, saat 09.38'de Ercan Havalimanı'na indi.

"Türkiye her zaman yanımızda"

Türkiye'den gelen aşılarla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Ana vatan Türkiye bugüne kadar hep bizim yanımızdaydı, bu aşılar, bundan sonra da hep yanımızda olacağının ispatıdır. Sadece sağlıkta değil her alanda Türkiye bizim yanımızdadır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şahsım ve ülkem adına yürekten teşekkür ederim" dedi.

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"500 bin aşı için mutabık kalındı"

Pilli, daha önce yapılan temaslarda, Türkiye'den KKTC'ye yaklaşık 500 bin aşının gelmesiyle alakalı mutabık kalındığının ve bunun yakın zamanda netleşeceğini söyledi. Türkiye'den 14 Ocak 2021'de Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti.