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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağı bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Mevlüt Çavuşoğlu Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve Haziran 2022 NATO Madrid Zirvesi kararlarının uygulanmasının ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek; ayrıca, aynı tarihlerde düzenlenecek 11'inci Bükreş Forumu ile Münih Güvenlik Konferansı Liderler Toplantısı etkinliklerinde birer konuşma yapacaktır" denildi.

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