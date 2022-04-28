Panama'da Kanal İstanbul mesajı: İncelemelerde bulunduk bu tecrübeden yararlanacağız

Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: Türkiye istihdamını en çok artıran ülke oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı. Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD`de istihdamını en çok artıran ülke oldu" dedi. Yılsonu enflasyon tahminini de açıklayan Kavcıoğlu "Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerinde aralık açılmakta tahmin aralığı genişlemektedir. Bu çerçevede enflasyon tahmin aralığının orta noktası 2022 sonunda yüzde 42,8; 2023 yılsonunda yüzde 12,9; 2024 yılsonunda yüzde 8,3’tür" ifadelerini kullandı.