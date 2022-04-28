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POLİTİKA

Panama'da Kanal İstanbul mesajı: İncelemelerde bulunduk bu tecrübeden yararlanacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Panama'da, Panama Kanalı'nı ziyaret etti. "Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu: Panamada Kanal İstanbul mesajı: İncelemelerde bulunduk bu tecrübeden yararlanacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Kanalı’nda incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu çerçevesinde, Türkiye'den, Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Panama'ya gitti.

"KANAL İSTANBUL İÇİN BU TECRÜBEDEN YARARLANACAĞIZ"

  • Panama Kanalı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı'nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna 23 Nisan'da Uruguay'dan başlamış, ardından da Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'yı ziyaret etmişti.

DHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Parlatıno Başkanı Giacoppo ile görüştü
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Parlatıno Başkanı Giacoppo ile görüştü

Hazırlıklar tamam: Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak.
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Töreninin yapılacağı alana girişler güvenlik noktasından üst aramasıyla yapılıyor.
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Törenin yapılacağı çadırın haricinde, alana sandalyeler dizildi.
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Alanda ambulanslar hazır beklerken, temel atılacak alana iş makinaları da getirildi.
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Hazırlıklar tamam: Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak. Tören öncesinde Sazlıdere'de son hazırlıklar tamamlandı.


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