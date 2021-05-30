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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum. Pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" açıklamasında bulunarak Yunanistan ziyareti öncesi iyi niyet mesajı verdi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistana pozitif gündemle gidiyorum
Son Türkiye ziyaretinde diplomatik bir provokasyona imza atan Dendias'a, Bakan Çavuşoğlu gereken cevabı vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yarın önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya gelecek.

Ziyaretine dair bir açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum. Pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" diyerek iyi niyet mesajı verdi.

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'da.
Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'da.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
OYNAT 03:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

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