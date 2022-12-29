Gündem Bakan Çavuşoğlundan Suriye ile temas sonrası önemli açıklamalar Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye ile temas sonrası önemli açıklamalar: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ile 11 yıl aradan sonra sonra gerçekleştirilen temasla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Kalıcı bir barış, istikrar ve siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Suriye rejimi de Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Tabi bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlundan Suriye ile temas sonrası önemli açıklamalar: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve Esed rejimi arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, "faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullanarak, kalıcı bir barış ve istikrar için rejimle angajmanın önemli olduğunu söyledi.

"PKK/YPG terör örgütü bizim için tehdit, aslında daha fazla Suriye için tehdit çünkü bölücü ajandası var." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, göçmenlerin güvenli bir şekilde Suriye'ye dönebilmesi için Suriye ile angajmanın önemli olduğunu kaydetti.

'ŞAM'LA İKİNCİ TEMAS NE ZAMAN?'

Çavuşoğlu, gelecek dönemde yol haritasının ikinci aşaması olarak dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantının planlandığını ama toplantının zamanı ile ilgili somut bir tarihin olmadığını belirterek, "Esed'la da bakan düzeyinde ya da siyasi düzeyde bir görüşmemiz olmadı." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Rejim de bu tehdidi çok iyi görüyor fakat bizimle ihtilaflarından dolayı terörle mücadelede bugüne kadar herhangi somut bir işbirliğimiz olmadı. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede ortak zemin olabilirse bu mücadelede ortak da hareket edilebilir. Rejimle olan şuan ki angajman doğrudan veya dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Esed rejiminin Türkiye'ye yönelik genel anlamda "topraklarımızdan çıkın" açıklamalarında bulunduğunu aktararak, "Biz de buralarda terör örgütlerinin olduğunu, kendilerinin de hakimiyet sağlayamadığını, siyasi bir istikrar olduğu zaman, ülkede her şey yoluna girdiği zaman buraları Suriye'ye devredeceğimizi söylüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine verdiğimiz önemi de zaten tüm açıklamalarımızda vurguladığımızı tekrar hatırlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

REJİM DE SURİYELİLERİN DÖNMESİNİ İSTİYOR

  • "Suriye rejimi, Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor, bunu açıklamalarında da görüyoruz. Bunların olumlu bir şekilde, can güvenliği sağlanarak dönmesi de önemli. Bu konuda uluslararası sistemin, BM'nin angajmanı da önemli." diyen Çavuşoğlu, "daha konuşmalarımızın başındayız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Halep'teki tahliyelerde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğinin ardından Astana Formatı'nı oluşturduklarını İran ve rejimin de bu formattaki toplantılara dahil olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Esed rejimi arasındaki görüşmelere ilişkin, "Bu angajman sürecini destekleyen ülkeler çok. Buna karşı olanlar da var temkinli yaklaşanlar da var. Bunun somut adıma dönüşmesini arzu edenler de var." ifadelerini kullandı.

Rejimle ilgili siyasi süreç için bir çok farklı grubun oluştuğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Astana süreci olmasa, Suriye ile ilgili siyasi süreç ilerlemiyor." dedi.

Mısırla ilişkiler

Normalleşme süreçlerine değinen Çavuşoğlu, "Normalleşme sürecindeki hız ya da yavaşlamanın seçimle bir ilgisi yok. Geçen yıl seçim konuşulmuyordu ama bu normalleşmenin sinyallerini vermiştik. Mısır'la yavaşlama bizden kaynaklanmıyor, seçimle de ilgisi yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Mısır-Türkiye normalleşme adımlarına değinerek, "Şu an herhangi bir sorun yok, uluslararası alanda birbirimize karşı olmama prensibini koruyoruz. Arap Ligi'nde uzun yıllardan sonra Türkiye aleyhinde olan karar tasarıları geçmedi, zirve bildirgesinde de Türkiye'den bahsedilmedi. Eskiden olumsuz bir şekilde bahsedilirdi. Süreç sağlıklı bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Ermenistan-Türkiye arasındaki normalleşme sürecine değinen Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Türkiye'nin beklediği adımları atmadığını vurguladı.

Balkanlardaki durum

Bakan Çavuşoğlu, Balkanlarda yaşanan gerginliklere ilişkin, "Soydaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların huzuru, refahı bizim için Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahı kadar önemli, dolayısıyla kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Özellikle son 20 yıldır, bunu açıklıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Sırbistan-Kosova arasındaki barikat gerginliğinin azaltılması için çalışmalarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, iki ülkeyle temaslarının da devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu'ndan İsrail çıkışı
DÜNYA
Çavuşoğlu'ndan İsrail çıkışı

Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi
GÜNDEM
Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi
Çocuklarınızı okula göndermeyin

'Çocuklarınızı okula göndermeyin'

​Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama.
Küpler tek tek çıkarıldı

Küpler tek tek çıkarıldı

​Saklı hazine bulundu: Değerine paha biçilemiyor.
Müjdeleri peş peşe sıraladı

Müjdeleri peş peşe sıraladı

'Destek olarak dört milyar lira bütçe ayırdık.'

Bakan Nebati'den büyüme mesajı: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı.

'İkinci aşama olarak Dışişleri Bakanları görüşecek.'

Son anda fark edildi: Herkesi 'pes' dedirtti.

​Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu.

​Kim'in 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar.
Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız
Gündem

Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarının yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yaptıklarını belirterek "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık." dedi. Karaismailoğlu "Esenboğa Havalimanı'nda hem yolcu kapasitesi hem de ihtiyaçları doğrultusunda yapmamız gereken işler vardı. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yap-işlet-devret modeliyle 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız" açıklamasında bulundu.
Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler
Dünya

Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler

Japonya, ordusunun acil durumda düşman üslerini vurabilecek 'karşı saldırı kapasitesine' erişim taahhüdü sonrası, bu alandaki AR-GE faaliyetleri için ayıracağı bütçeyi üçe katlıyor. Bu kapsamda Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'yi denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti
Dünya

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti

ABD'de son 40 yılın en soğuk hava dalgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Kutup soğukları ile mücadele edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 haftalık Karayipler tatiline gitmesi büyük eleştiri topladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.