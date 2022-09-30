Gündem Bakan Dönmezden Karadeniz Gaz Sahası açıklaması
POLİTİKA

Bakan Dönmez'den Karadeniz Gaz Sahası açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Dönmezden Karadeniz Gaz Sahası açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her ay fırsat buldukça Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapılan bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

  • Dönmez, yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
  • "Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopterle lojistik destek sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların hummalı bir çalışması var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz, sözleşmeleri yapıldı geliyor. Bugün de Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Nasıl diğer boruları çektik, çekmeye devam ediyoruz, kablo işini de bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz."

Tam 6 bin iş kalemini eş güdümlü yürüttüklerini dile getiren Dönmez, "Dünyanın en büyük doğal gaz projelerinden biri, dünyanın en zor projelerinden biri alanında. Bunu ben değil, bizzat o projede çalışan yerli ve yabancı uzmanların ifadesi olarak sizlere aktarıyorum. Tüm gayretimiz hasretle milletimizin yıllardır beklediği doğal gazı onlarla buluşturmak" diye konuştu.

Dönmez, doğal gazla ilgili Avrupa'da yaşananlara ve kendilerinin aldığı tedbirlere değinerek, 2 yıl önce başlattıkları çalışmayla Silivri'deki doğal gaz yeraltı deposunun kapasitesini artırma kararı aldıklarını anlattı.

Deponun kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe genişletme çalışmasında sona gelindiğini belirten Dönmez, "Şu anda Silivri'deki yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1,2 milyar metreküplük bir rezervimiz, depolama alanımız vardı. Onu yine aynı şekilde yaz aylarında tam doldurduk. Orada da yine kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ama oradaki çalışmalarımız 2 yıl kadar daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 5,4 milyar metreküplük depolama rezervine ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Karadeniz doğal gazında geri sayım: Bakan Dönmez tarih verdi
EKONOMİ
Karadeniz doğal gazında geri sayım: Bakan Dönmez tarih verdi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz doğal gazı için tarih verdi: Kasımda bitecek martta evlerde
EKONOMİ
Enerji Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz doğal gazı için tarih verdi: Kasımda bitecek martta evlerde

Bakan Dönmez 'Vatandaşımız müsterih olsun' diyerek duyurdu: Karadeniz gazı çok daha ucuz olacak
EKONOMİ
Bakan Dönmez 'Vatandaşımız müsterih olsun' diyerek duyurdu: Karadeniz gazı çok daha ucuz olacak
Tüm yılların rekoru kırıldı

Tüm yılların rekoru kırıldı

​'Altın çağ' diyerek açıkladılar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.
4 bölgeRusyaya katılıyor

4 bölge
Rusya'ya katılıyor

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten flaş Türkiye hamlesi

New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.

​Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gaz Sahası' açıklaması.

​Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Şota'nın gönderildiğini açıkladı.

Bir yıl boyunca görev yapacak.

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.