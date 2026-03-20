Bakan Ersoy: 2026 yılı sonunda ücretsiz halk plajı sayısı 23’e çıkacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığı’na ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, partililerle bayramlaştı. Program sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ersoy’u telefondan arayıp, partililerin bayramını kutladı.

"Türkiye, dünyanın 4’üncü büyük turizm ülkesi oldu"

Programda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm ve kültür-sanat alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Ersoy, turizm verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Turizm noktasından baktığımızda 2025’de 65 milyar 231 milyon dolar ile gelir miktarında dünyanın 7’nci, yaklaşık 64 milyon kişi ile ziyaretçi sayısında dünyanın 4’üncü büyük turizm ülkesi olan bir Türkiye görüyoruz. 2017’de gelir sıralamasında 15’inci, ağırlanan turist sayısı sıralamasında ise 8’inci idik. Bu rakamlar, kısa zamanda katedilen muazzam mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. Göreve gelişimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide stratejik sektör ilan ettiği turizm sahasında gelirlerimizi 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırdık" dedi.

"Türk arkeolojisinin altın çağının kapılarını açtık"

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalara da değinen Ersoy, Türkiye’nin dünyanın en önemli arkeolojik çalışmalarını yürüten ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Kültür sanat sahasında da durum farklı değildir. Bugün Türkiye, dünyanın en önemli arkeolojik çalışmalarını yürüten ülkelerden biridir ve hatta bu ülkelerin başında gelmektedir. Ecdadın emanetlerine ve bu topraklarda doğup yiten medeniyetlerin mirasına bütünüyle sahip çıkıyoruz. Yerli ve millî bir Türk arkeolojisini bina edip, arkeolojimizin altın çağının kapılarını açtık. Geleceğe Miras gibi 60 yılda yapılanlarla eş değer işi 4 yılda yapma iradesini ortaya koyduğumuz kazı ve restorasyon hamlesinde antik kentlerimiz gün yüzüne çıkarılıp, mümkün olan her parçasıyla ayağa kaldırılmakta, nice yeni eser müzelerimizde yerini almaktadır. Taş Tepeler projemiz insanlık tarihini aydınlatmakta, dünya tarih ve bilim çevreleri buradan gelecek her yeni haberi heyecanla beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Ersoy, konserlerden tiyatroya, operadan baleye kadar birçok alanda temsil ve seyirci sayılarında rekorlar kırıldığını belirterek, geleneksel sanatların yaşatılması ve yeni ustaların yetiştirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali", "Yaşayan Miras Şölenleri", "Yaşayan Miras Okulu" projesi, "Yaygın Kültürel Eğitim" faaliyetleri ve "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri" çalışmalarının özgün değerleri korumak ve yaşatmak amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

Antalya’da 17 milyonun üzerinde turist ağırlandı

Antalya özelindeki verileri de paylaşan Ersoy, şehrin turizmdeki konumuna dikkat çekerek, "Antalya özeline indiğimizde 2025’te turizmimizin göz bebeği şehrimizde yaklaşık 17 milyon 123 bin turist ağırladık. Çevremizdeki savaş ve insani krizler gibi çok uç noktada sıkıntılara rağmen Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya’da da 2024’ü geride bırakmayı, yüzde 1,17’lik artış sağlamayı başardık" dedi.

Antalya’da Geleceğe Miras kapsamında gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra gece müzeciliği uygulamalarıyla deniz-kum-güneş turizmine kültür ve arkeolojinin de güçlü şekilde dahil edildiğini belirten Ersoy, "Yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bu toprakların tarihi ve kültürel zenginliği gerçek anlamda hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı 2024’te 2 milyon 466 bin seviyesindeyken 2025 yılında 3 milyon 268 bin kişiye ulaşmıştır. Burada yüzde 32’nin üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Kazılara harcanan 2025 bütçesi 360 milyon 500 bin lira olmuştur. İnşallah çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bu rakamları daha da yukarıya çekeceğiz" diye konuştu.





4 projeye 41,7 milyon lira, altyapıya 6,6 milyar lira destek

Bakan Ersoy, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" çerçevesinde 2018 yılından bugüne Antalya’daki 4 projeye 41,7 milyon lira destek sağlandığını söyledi. Antalya’da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine de son 8 yılda 6,6 milyar lira destek sunulduğunu belirten Ersoy, bu sayede işletme belgeli konaklama tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısının arttığını ifade etti. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısının 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 bin iken 2025 yılı itibarıyla 29 milyon 710 bin kişiye yükseldiğini dile getiren Ersoy, milletin en üst kalitede hizmet alması amacıyla 2020 yılından itibaren Antalya’ya 12 adet 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajı kazandırıldığını kaydetti.





2026 yılı sonunda ücretsiz halk plaj sayısı 23 olacak

Halk plajlarıyla ilgili de bilgi veren Ersoy, "Bu yıl Sorgun Halk Plajı’nı açtık. Manavgat Side ücretsiz halk plajı çalışmasını da başlattık. İnşallah hızla tamamlayıp hizmete alacağız. Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 5 yıldızlı konseptiyle hayata geçirilen halk plajı sayısının toplamda 19’a ulaştığını da bu vesileyle belirtmiş olayım. 2026 sonunda bu sayı 23’e yükselmiş olacak" dedi.

Altyapı yatırımları

Sadece bakanlığın doğrudan sorumluluk alanındaki işlerle yetinmediklerini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen bazı altyapı yatırımlarını da üstlendiklerini söyledi. Bu kapsamda Serik ilçesinin atıksu sorununun çözümü amacıyla yapımına başlanılan 65 bin metreküp/gün kapasiteli "Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapımı" işinin Aralık 2021’de tamamlandığını belirten Ersoy, Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Hattı çalışmalarının da 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla devreye alındığını ifade etti. Ersoy, "2023 yılı Ocak ayında yapımına başladığımız Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri’ni de hızla tamamlayarak 16 Mart 2024 tarihinde hizmete açtık" dedi.





Yukarı Kocayatak ve Çandır için yeni proje

Bakanlık olarak finanse edilecek yeni projeye de değinen Ersoy, Yukarı Kocayatak bölgesindeki TOKİ yapılaşmasına ve Çandır mevcut kanalizasyon sisteminin yeni yapılacak atıksu terfi hattı ve atıksu terfi istasyonları ile mevcut işletmede bulunan kanalizasyon sistemine bağlanacağını söyledi. Ersoy, "Bu kapsamda atıksu terfi istasyonu, atıksu terfi hattının yapılması ve mevcut bulunan kanalizasyon sistemine akış sağlanarak işletmeye alınması işleri gerçekleştirilecek. Ayrıca söz konusu güzergâhta yol, menfez, kanal vb. geçiş yapıları ile mühendislik yapıları inşa edilecek. Bununla birlikte pik debi periyotlarında tesise gelen debinin mevzuata uygun şekilde arıtılabilmesi için Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi’nde mevcut bulunan ünitelere ilave olarak, daha önce Atıksu Arıtma Tesisi II. kademesinde öngörülen iki adet son çöktürme havuzu yapımı ve sisteme entegrasyonu da gerçekleştirilecek. Mevcut atıksu arıtma tesisi kapasitesine uygun olarak arıtılmış atıksu filtrasyon ünitesi, ultraviyole dezenfeksiyon ünitesi yapımı ve bunlar ile ilgili elektrik ve mekanik ekipmanların temin edilerek işletmeye alınması sağlanacak. Çok kapsamlı, çok yönlü bir proje bu. Ama Allah’ın izniyle bu işinden üstesinden gelecek ve en kaliteli şekilde Antalya’mızın ve Antalyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim işimiz-sizin işiniz ayırımı yapmıyoruz"

Antalya’da doğa, sağlık, gastronomi, spor ve MICE gibi farklı turizm alanlarında da hizmet ve proje üretildiğini kaydeden Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehrin doğal güzelliklerinden tarihine, gastronomisinden sanat hayatına kadar bütün zenginliğinin ulusal ve uluslararası vitrine çıkarıldığını söyledi. Diğer bakanlıklarla iş birliği içinde Antalya Havalimanı kapasite artırım çalışmaları ile otoyol projeleri gibi işlerin de sürdüğünü ifade eden Ersoy, "Görüldüğü üzere ne biz ne diğer bakanlıklarımız ‘bizim işimiz-sizin işiniz’ ayırımı yapmıyoruz. Birileri gibi biz ve onlar siyaseti güdüp halkımızı hizmetten mahrum bırakmıyoruz. Milletimizin layık olduğu hizmetleri alabilmesi için gereken neyse yerine getiriyor, sorumluluk alıyoruz" dedi.





"Türkiye’yi 1. ligde zirve mücadelesi veren bir konuma taşıdık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hedeflerini daima büyük tuttuklarını belirten Ersoy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türk turizminin ve kültür sanat hayatının zenginleşmesi, gelişmesi, büyümesi için nerede bize ihtiyaç varsa orada yerimizi alıyor, üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bakanlık olarak hedeflerimizi, ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu değerlerin farkında olarak daima büyük tuttuk. Hamasetle değil akılcılıkla yol aldık. Dünyanın kültür ve turizm noktasında ilerlediği yönü, yaşadığı değişim ve dönüşümleri, insanların beklenti ve taleplerini takip ederek adımlarımızı attık. Bu sayede, öncü ve örnek hizmetleri ülkemize kazandırarak Türkiye’yi 1. ligde zirve mücadelesi veren bir konuma taşıdık. Emin olunuz ki daha ileriye, daha yükseğe erişeceğiz. Daha büyük hedeflere ulaşacağız."







