Bakan Ersoy'dan 40 yıllık telif soruna neşter

Müzik meslek birliklerinin tek çatı altında birleşerek tarifelerde yüzde 70’e varan indirim sağladığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Müzik meslek birliklerimiz bir araya gelerek tek elden lisanslama yapmayı ve tarife bedellerini ortalama yüzde 70 oranında indirmeyi kabul etti. TURYİD ve TÜRES yetkililerimiz ise üyelerini telifli müzik kullanmaya teşvik etmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak sorumluluğunu üstlendiler." ifadelerini kullandı.

MSF Başkanı Ferhat Göçer, "50 yılı aşkın telif yolculuğuna dair tarihi bir günü paylaşıyoruz. Hayatın anlamını çoğaltmaya gayret eden eser sahipleri için kıymetli bir gün yaşıyoruz. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Buradaki en büyük pay, çözüme odaklı Sayın Bakanımız ve ekibine aittir." derken, Başkan Yardımcısı Recep Ergül ise "Dört yıl önce telif toplama konusunda Türkiye, dünyanın en son altı ülkesi arasındayken, 2023 verilerine göre onlarca basamak atlayarak 39’uncu sıraya yükselmiştir. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz, sanatın ve sanatçının dostu olarak taleplerimiz ve sorunlarımız karşısında hep yanımızda oldu." dedi.