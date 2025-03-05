Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı: Patara'nın simgesi yüzyıllar sonra yeniden hayat bulacak

"Kentin tarihine ışık tutacaktır"





Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl kent kapısı ve çevresinde kazı çalışmalarına ağırlık verileceğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Kent kapısı önünde döşemeli bir cadde olması gerekiyor. Bu kazı sezonunda kent kapısının önündeki zemin ile doğusunda ve batısındaki revakları ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca batı revak arkasındaki dükkanları açarak işlevlerini tespit etmeye çalışacağız. Çalışmalarla o dönemde yaşayan insanların ne tür malzemeler kullandıklarını o dükkanlardaki buluntularla anlayacağız. Burada yapacağımız kazılar kentteki insanların yaşayışlarına ilişkin çok sayıda soruya da cevap verecektir ve kentin tarihine ışık tutacaktır. 1988 yılında, ilk kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık'ın zamanında başlayan süreçte, Patara kumlar altında saklı bir kentti. Meclis binası, tiyatro, deniz feneri, hamamlar gibi birçok yapı ortaya çıkarıldı. Bilim dünyasına tanıtıldı. Şimdi de bu dükkanlardaki buluntuları heyecanla bekliyoruz."



