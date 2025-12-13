Yeni Şafak
Bakan Ersoy'dan cemevlerine dair önemli açıklama: İmar planlarına işlenmesine başlanacak

16:2113/12/2025, Cumartesi
Bakan Ersoy, Karacaahmet Cemevi’nde Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle buluştu
Bakan Ersoy, Karacaahmet Cemevi’nde Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle buluştu

Karacaahmet Sultan Cemevi’nde kanaat önderleriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı açıklamada cemevlerinin imar planlarına dahil edilmesi için mevzuat çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, Üsküdar'daki Karacaahmet Sultan Cemevi'nde Alevi-Bektaşi toplumunun kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, toplumsal barış, inanç özgürlüğü ve cemevlerine yönelik yeni düzenlemeler ele alındı.


Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi de duyurdu.



Cemevleri imar planlarına işlenecek


Ersoy, cemevlerinin artık imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlandığını açıkladı.


Bakan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, cemevlerinin hukuki ve fiziki statüsünün güçlendirilmesi adına önemli bir sürecin başladığına dikkat çekti.


Sahadaki pek çok sorunu çözecek


İmar planlarında cemevlerine yer verilmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesi için çalışmalara başlandığını belirten Ersoy, bu adımın sahadaki pek çok sorunu çözüme kavuşturacağını söyledi.


Alevi-Bektaşi inancının hoşgörü temeline dayandığını belirten Ersoy, bu inancın insanı merkeze alan öğretisiyle toplumsal barış ve kardeşliğin önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.



"Herkes bu ülkenin eşit bir ferdidir"


Toplantıda Türkiye'nin tüm vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşamasının temel bir devlet sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Ersoy, "İnancı, kökeni, dili ne olursa olsun herkes bu ülkenin ayrılmaz ve eşit bir ferdidir" dedi.


Taleplerin tek tek not edildiğini, çözüme yönelik somut adımların atılacağını söyleyen Ersoy, benzer buluşmaların İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de sürdürüleceğini kaydetti.



