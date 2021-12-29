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BURSA

Bakan Ersoy'dan 'Uludağ' açıklaması: Tüm tesisler Turizm Bakanlığına geçecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ersoy, yeni yıl ile birlikte Uludağ’daki tüm tesislerin Turizm Bakanlığına geçeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Ersoydan Uludağ açıklaması: Tüm tesisler Turizm Bakanlığına geçecek
Bakan Ersoy, "Birkaç ay içinde de yasanın çıkacağını düşünüyorum" dedi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da yapılan basın toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ ile ilgili açıklama yaptı.

Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasanın sorulması üzerine Bakan Ersoy, “Ocak ayı içerisinde kurum görüşlerine yasa taslağını göndereceğiz. Orada bir gelişme daha var. 2634 sayılı turizm teşvik kanunu değişikliği ile ilgili Orman Bakanlığı’na bağlı tesislerin Turizm Bakanlığı’na geçmesinin önü açıldı. Onunla ilgili başvurularda başladı. Ocak ayı içinde tamamı bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine geçecek turistlik tesislerin tamamı. Şu anda yarısı Orman Bakanlığı yarısı da Turizm Bakanlığı’ndaydı. Onunla ilgili ilk adım atılıyor" dedi.

YENİ KAYAK PİSTLERİ SİNYALİ

Bakan Ersoy, "İkinci adım ise sahanın tespiti ile ilgili. Biz sahanın devri ile alakalı taleplerimizi ilettik ve üzerinde çalıştık. Oteller bölgesi ve muhtemel pistlerin olabileceği bölgeler var. O bölgeleri istiyoruz. Diğer kısımların Orman Bakanlığı’nda kalmasında sıkıntı yok. Sınırlı bir alanda alan açmak istiyoruz turizm amaçlı. Bununla ilgili mutabakat tasarlandı. Biz kurum görüşlerine ocak ayı itibariyle yasayı gönderiyoruz. Ondan sonra siyasi açıdan da takibi gerekiyor. Benim gördüğüm kadarı ile şehirde de bununla ilgili bir mutabakat oluşmuş. Bu konuya tüm siyasi partilerin görüşleri olumlu gibi geliyor. Bize gelen izlenimler öyle. Birkaç ay içinde o yasa taslağı da geçer diye düşünüyorum” diye konuştu.

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