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Bakan Fidan: ABD desteği olmasa soykırım olmazdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD ve bazı batılı ülkelerin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
13:10 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:55 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.


Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"ABD ve bazı batılı ülkelerin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil.


İsrail, mümkün olan en sert, en insanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte. Yürüttüğü olduğu bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz.


Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.


Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir



#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Gazze
#Kamboçya
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