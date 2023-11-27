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Bakan Fidan Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde Akdeniz İçin Birlik (AİB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etti. Barselona'da düzenlenen toplantıda Gazze'deki son gelişmeler ışığında Filistin-İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:35 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde Akdeniz İçin Birlik (AİB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etti.

Barselona'da düzenlenen toplantıda Gazze'deki son gelişmeler ışığında Filistin-İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı.

Bu arada, Fidan ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğini temsil eden mevkidaşları, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.

Fidan, forum kapsamında, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile de bir araya geldi.


#Hakan Fidan
#Arap Birliği
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Dışişleri Bakanı
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