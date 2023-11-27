Bakan Fidan Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgi verdi. Bakan Fidan, "Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlandı" dedi. Fidan ayrıca Gazze'de mahsur kalan 983 Türk vatandaşı ve yakınları için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.