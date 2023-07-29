Bakan Fidan: Kore ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

Fidan, böyle bir dönemde uluslararası dinamiklerin merkezinde yer alan Güney Kore’nin Dışişleri Bakanı Park Jin’i ülkede ağırladıklarını vurgulayarak, "Kore, bizim stratejik ortağımız. Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Zira gücünü tarihten alan köklü ve özel ilişkilerimiz var. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil. Mevkidaşım Kore Yarımadası’nda imzalanan ateşkes anlaşmasının 70’inci yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti. Kore’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi andı. Bu vesileyle ben de başta Kore şehitlerimiz olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen bütün kahramanlarımızı yad ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. İşte bu güçlü bağ, bizi stratejik ortaktan öte birer kan kardeşi yapıyor. Biz de zor günümüzde bu kader birliğinin ne demek olduğunu gördük. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha kalpten teşekkür ediyoruz" dedi.