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Bakan Fidan Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü: İşbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede "Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

19:04 - 5/02/2024 الإثنين
AA
Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Kommasith'i Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nda ağırladığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede "Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Fidan ile Kommasith'in ikili ilişkileri ele alacağı, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Laos'un, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dönem Başkanı olması itibarıyla Türkiye ile ASEAN arasındaki işbirliği konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü de kaydedilmişti.


#Hakan Fidan
#Laos
#Dışişleri Bakanlığı
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