Bakan Fidan: Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü. Fidan ve Schallenberg, Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/xmcOTGuHLK — Yeni Şafak (@yenisafak) May 14, 2024





Bakan Fidan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

-Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış.

-Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık.





-İsrail işgalci bir güçtür. Uluslararası toplum bunu durdurmak için hiçbir şey yapamadı.

-İsrail insanlık suçu işliyor, binlerce Filistinliyi sistematik şekilde öldürdü.

-İsrail adına 'yerleşimci' dedikleri hırsızlıkla Filistin topraklarını çaldı.





-Direniş hareketini terör örgütü olarak nitelendirmek mümkün değildir. Hamas kendi topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır.





-UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.





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-Turizm pazarını beraber ilerletmemiz gerektiğini konuştuk.

-'Deniz parkı' konusundaki endişelerimizi ifade ettik. Kırmızı çizgimiz olan kıta sahanlığı ihlalini kabul etmeyeceğimizi ilettik.





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