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Bakan Fidan: Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Seren Som
13:12 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:21 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü. Fidan ve Schallenberg, Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Fidan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

-Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış.

-Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık.


-İsrail işgalci bir güçtür. Uluslararası toplum bunu durdurmak için hiçbir şey yapamadı.

-İsrail insanlık suçu işliyor, binlerce Filistinliyi sistematik şekilde öldürdü.

-İsrail adına 'yerleşimci' dedikleri hırsızlıkla Filistin topraklarını çaldı.


-Direniş hareketini terör örgütü olarak nitelendirmek mümkün değildir. Hamas kendi topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır.


-UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.


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-Turizm pazarını beraber ilerletmemiz gerektiğini konuştuk.

-'Deniz parkı' konusundaki endişelerimizi ifade ettik. Kırmızı çizgimiz olan kıta sahanlığı ihlalini kabul etmeyeceğimizi ilettik.


Ayrıntılar geliyor...



#Avusturya
#Hakan Fidan
#Ankara
#Gazze
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