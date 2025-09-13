Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Yeni Şafak
Bakan Fidan’dan Katar ve Ürdün’le Gazze Zirvesi Görüşmesi
Bakan Fidan’dan Katar ve Ürdün’le Gazze Zirvesi Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdün mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Gazze’deki son gelişmeleri ve 15 Eylül’de Doha’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıklarını ele aldı. Görüşmelerde, bölgedeki insani krizin çözümü için atılacak adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.


Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve 15 Eylül günü Doha'da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.





