İmamoğlu'nun mahkeme görüntülerine soruşturma

İmamoğlu'nun mahkeme görüntülerine soruşturma

16:5313/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Ekrem İmamoğlu'nun mahkemede çekilen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun mahkemede çekilen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın çağrısının ardından Ekrem İmamoğlu'nun dün mahkemede çekilen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatTI.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın çağrısının ardından Ekrem İmamoğlu'nun dün mahkemede çekilen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen yargılama kapsamında; İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda 12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu” kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Oktay Saral çağrı yapmıştı

İmamoğlu'nun dün Silivri’deki 'sahte diploma' davasında katılımcılarla sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı. Duruşmayı izlemeye gelenlerle konuşan İmamoğlu, “İnşallah iyi günlerde de görüşürüz. Böyle bir dava olmaz, insan anlatırken hicap duyuyor” demişti.


İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki gelmişti.


Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma İmamoğlu'nun mahkeme salonunda bir videosunu ekleyerek, şunları yazmıştı:


"Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!"


