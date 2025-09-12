İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görüldü.
İmamoğlu'nun 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Dava ertelendi
Tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan’ın fiziki olarak getirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul 5. idare Mahkemesi’nde diploma iptali kararının iptali için açtığı dava dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.