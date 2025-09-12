Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar

İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar

19:3712/09/2025, الجمعة
G: 12/09/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dava, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görüldü.
Dava, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görüldü.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görüldü.

İmamoğlu'nun 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Dava ertelendi

Tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan’ın fiziki olarak getirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul 5. idare Mahkemesi’nde diploma iptali kararının iptali için açtığı dava dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.



#Ekrem İmamoğlu
#Sahte Diploma
#Dava
#Karar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?