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Bakan Göktaş: Anadolu insanının irfanı tüm canlıları merhametle kapsar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'daki DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin açılışına katıldı. Vakıf geleneğinin Türk milletinin kökeninde olduğunu belirten Göktaş, ''Anadolu’da bir köy evine gittiğinizde kırlangıçların evin içine yuva yaptığını görürsünüz. Anadolu insanın irfanı yalnızca insanları değil, tüm canlıları merhametle kapsayan böylesine bir derinliğe sahiptir'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
18:48 - 27/10/2023 Friday
Güncelleme: 18:58 - 27/10/2023 Friday
AA
Konuşmanın ardından, merkezin açılışı, dua ve kurdele kesimiyle yapıldı. Ardından Göktaş, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Konuşmanın ardından, merkezin açılışı, dua ve kurdele kesimiyle yapıldı. Ardından Göktaş, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine ulaşmasında sivil toplum örgütleriyle, valilikle, emniyet müdürlüğüyle, ve üniversitelerle belediyelerin koordine şekilde hareket etmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin vakıf geleneğinden gelen bir millet odluğunu vurgulayan Göktaş, "Anadolu’da bir köy evine gittiğinizde kırlangıçların evin içine yuva yaptığını görürsünüz. Anadolu insanın irfanı yalnızca insanları değil, tüm canlıları merhametle kapsayan böylesine bir derinliğe sahiptir." diye konuştu.

Göktaş, hiçbir bedensel, zihinsel veya genetik farklılığın, bireyi ve ailesini tamamen temsil eden bir kimlik haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.


"Vatandaşımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz"


Bakanlık olarak vizyonlarının, yalnızca günümüz sorun ve beklentilerine karşılık vermek olmadığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Hızla değişen dünyada geleceğin sosyal hizmet modellerini de en etkili şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımız için aile odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda Aile Dostu Bakım Modellerimiz ile yaklaşık 149 Umut Evi'nde 658'den fazla engelli vatandaşımıza hizmet sağlıyoruz. Resmi ve özel toplam 417 bakım merkezimizde 35 bin 881 engelli vatandaşımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı'nın, her bir vatandaşın refahını öncelediğini vurguladı.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Konya
#Anadolu
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